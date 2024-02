Macchina ribaltata | ciclista ferito Il conducente sotto inchiesta

(Di domenica 18 febbraio 2024) La procura ha aperto un’sull’incidente di giovedì in via Argine Ducale, nel quale è rimasto gravementeun65enne. L’uomo lotta ancora per la vita in un letto dell’ospedale di Cona. Nel frattempo, nel registro degli indagati è stato iscritto ildell’auto che ha urtato il malcapitato, un uomo di 86 anni. L’ipotesi di reato è lesioni stradali. Col passare delle ore e ultimati gli accertamenti a opera della polizia locale, inizia a delinearsi con più chiarezza la dinamica dell’incidente, che sembra assumere sempre più i contorni di una rocambolesca carambola. Da quanto emerso, infatti, ilnon sarebbe stato travolto ‘direttamente’ dalla vettura condotta dall’86enne. Lalo avrebbe urtato solo in un secondo momento quando, per cause in ...

