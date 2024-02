M5s | sull’alleanza niente sconti | Il nostro candidato è Silingardi Il Partito democratico è avvertito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) La locomotiva del centrosinistra agganciata al Movimento 5 stelle viaggia spedita verso la coalizione larga? Neanche per idea. "I dialoghi sono appena cominciati – avverte il coordinatore provinciale dei pentastellati Massimo Bonora affiancato dai consiglieri comunali Enrica Manenti, Barbara Moretti, Andrea Giordani e Giovanni–. Al momento non abbiamo riscontrato particolari difficoltà, ma adesso entreremo nel vivo e siccome qualcuno porta le cose per scontate vogliamo mettere in chiaro che senza accordo programmatico almeno sul alcuni punti minimi siamo intenzionati ad andare da soli: non ha senso costruire un’alleanza e poi litigare alla prima giunta: le trattative si fanno prima, non dopo". Addirittura in caso di divergenza non si parla neanche di primarie: "Andremo in autonomia e proporremo ilprogramma alle forze che vogliono ...