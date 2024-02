L’urlo di Bebe Vio In marcia verso Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) La base del ritiro è tra le colline cesenati. A pochi metri dall’ingresso una frana che ostruisce la strada ricorda che qui, a Cesena, le ferite lasciate dall’alluvione dello scorso maggio sono ancora profonde. Ma non scalfiscono lo spirito che si respira all’interno della struttura che ospita 13 atleti paralimpici impegnati a inseguire un sogno. ‘fly2Paris’ è un nome che dice già tutto: cercare la qualificazione ai prossimi giochi a cinque cerchi. Non da soli, ma insieme, grazie all’associazione ‘art4sport’ creata dai genitori diVio e impegnata a regalare una nuova vita a chi ha dovuto fare i conti con la perdita di un arto. Le storie sono tante e tutte diverse, ma con una cosa in comune: cominciano tutte con una pagina cupa e si concludono con un sorriso. Il biglietto da visita è l’entusiasmo contagioso diVio. "Eravamo io ed Emanuele ...