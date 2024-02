Lula senza vergogna | “Israele come Hitler”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Hamas ha apprezzato i commenti del presidente brasiliano “per aver paragonato la guerra di Gaza all’Olocausto”. “Paragonareall’Olocausto nazista e asignifica oltrepassare una linea rossa”, ha affermato Netanyahu. “Le parole del presidente del Brasile sono vergognose e gravi. Stanno banalizzando l’Olocausto e tentando di danneggiare il popolo ebraico e il diritto dia difendersi. Paragonareall’Olocausto nazista e asignifica oltrepassare una linea rossa.combatte per la propria difesa e per garantire il proprio futuro fino alla vittoria completa, e lo fa nel rispetto del diritto internazionale. Ho deciso con il ministro degli Esteri Israel Katz di convocare immediatamente l’ambasciatore brasiliano inper un severo ...

Luiz Inácio Lula da Silva, nato Luiz Inácio da Silva (/lu'iz i'nasiu d 'siwv/) e noto semplicemente come Lula (Caetés, 27 ottobre 1945), è un politico e sindacalista brasiliano, presidente del Brasile dal 1º gennaio 2023 al suo terzo mandato (non consecutivo) avendo ricoperto precedentemente la carica dal 2003 al 2011.

