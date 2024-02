Lula | ' a Gaza non è in corso una guerra ma un genocidio'

amas, acronimo di arakat al-Muqawama al-Islamiyya (in arabo , Movimento Islamico di Resistenza, ovvero , «entusiasmo, zelo, spirito combattente») è un'organizzazione politica palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, centrale nel Conflitto israelo-palestinese. Ha un'ala militare (le Brigate Ezzedin al-Qassam) ed è considerata un'organizzazione terroristica da Unione europea, Organizzazione degli Stati Americani, Stati Uniti, Israele, Canada, Regno Unito, Australia e dal Giappone, mentre la Nuova Zelanda classifica solo la sua ala militare come organizzazione terroristica. Altri Paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Turchia, Svizzera, Norvegia, Brasile, Cina, India e Russia, non considerano Hamas come un'organizzazione terroristica.