(Di domenica 18 febbraio 2024): “Anon è inunama un” Il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva, ha affermato ad Addis Abeba che “quello che sta accadendo nella Striscia dinon è una, ma un” ed ha fatto riferimento alle azioni di Adolfcontro gli ebrei. “Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia dinon è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, esisteva. Quandodecise di uccidere gli ebrei”, ha detto durante la conferenza stampa che ha concluso il suo viaggio in Etiopia. Parole che sono destinate a generare polemiche.

amas, acronimo di arakat al-Muqawama al-Islamiyya (in arabo , Movimento Islamico di Resistenza, ovvero , «entusiasmo, zelo, spirito combattente») è un'organizzazione politica palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, centrale nel Conflitto israelo-palestinese. Ha un'ala militare (le Brigate Ezzedin al-Qassam) ed è considerata un'organizzazione terroristica da Unione europea, Organizzazione degli Stati Americani, Stati Uniti, Israele, Canada, Regno Unito, Australia e dal Giappone, mentre la Nuova Zelanda classifica solo la sua ala militare come organizzazione terroristica. Altri Paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Turchia, Svizzera, Norvegia, Brasile, Cina, India e Russia, non considerano Hamas come un'organizzazione terroristica.

