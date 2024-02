Lui | lei e l’amore perduto Una coppia tutta da ridere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una divertente commedia arriva oggi alle 18 al teatro comunale di Bagnolo. Va in scena "Ma non avevamo detto per sempre?" con Antonio Catania e Tiziana Foschi, regia di Antonio Pisu. Lei farmacista. Lui attore e scrittore sempre alla ricerca del grande salto artistico. Lei è stanca di essere quella pragmatica della, quella che provvede alla sussistenza. Lui è stufo di non essere capito, forse ha sbagliato a trascorrere trent’anni con una donna che fondamentalmente "non parla la sua lingua". Ma è convinto di avere ancora degli anni importanti davanti ed è deciso a lasciarla. Volevano due figli ma non sono arrivati e, prima per gioco poi forse per non impazzire, hanno inventato di avere messo al mondo… Polonio. Una commedia divertente sule sulla difficoltà di dirsi addio scritta da Tiziana Foschi, in scena con Catania, attore noto per ...