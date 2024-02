L' Ucraina ha già perso la guerra? Non è vero E c' è una data per la nuova arma

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'ha appenaun'altra città orientale dopo due anni di combattimenti con la Russia. Ma lanon è ancora finita e il pessimismo è esagerato. Almeno è questo il pensiero, riferito da Foreign Policy, di alcuni alti funzionari occidentali concentrati sull'. Secondo loro la narrazione che sembra radicarsi in alcuni discorsi e titoli di giornale secondo cui Kiev è sul punto di perdere laè decisamente fuori luogo. La situazione sul campo di battaglia è grave, ma non al punto da mettere l'a rischio di un collasso su vasta scala o addirittura di affrontare gravi battute d'arresto in prima linea. La Russia ha preso la cittàdi Avdiivka, ma ad un costo enorme in vite umane e munizioni per una città che non ha alcun reale ...

L'Ucraina (pronunciato Ucraìna /ukra'ina/ o Ucràina /u'kraina/; in ucraino , Ukraïna, [ukra'jina]) è uno Stato dell'Europa orientale con una superficie di 603628 km² (576628 km² se si esclude il territorio della Crimea, occupato e annesso dalla Russia) in cui risiedono 42 322 028 abitanti al 2018 e la cui capitale è Kiev. Ha uno sbocco sul Mar Nero e sul Mar d'Azov a sud e confina con la Russia a est, con la Bielorussia a nord, con Polonia, Slovacchia e Ungheria a ovest e con Romania e Moldavia a sudovest.

Puglia, finora non piove: - 140 milioni di metri cubi di acqua negli invasi rispetto a un anno fa Si spera nell'inizio della prossima ...: ... schizzati già a causa del rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais, cereali e foraggio anche a causa dell'attuale crisi per i conflitti in Ucraina e in Israele, con ...

Auto: LoJack, +5% furti nel 2023, per il 53% sono rubati i Suv - 2: Un fenomeno gia' in parte osservato nel 2022, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e della conseguente crisi nell'industria automobilistica. 'Il fenomeno dei furti di veicoli nel nostro ...

Ucraina, compaiono i partigiani anti regime: ...di un cambiamento di fronte da parte di una consistente quota della popolazione ucraina. Se poi si ...pensare alla prosecuzione del regime di Kiev dopo Zelensky e dopo la guerra che la Nato ha già ...