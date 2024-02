L’OraSì vuole tornare a vincere | Niccolai ha rivitalizzato Fabriano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sarànelle Marche l’ultima tappa del trittico delRavenna che, con palla a due alle ore 18 (dirigono i signori Nonna e Purrone), fa visita alla Ristopro in un match importante per il morale e per la classifica. I giallorossi vengono infatti da due sconfitte consecutive, subite da Mestre e Ruvo di Puglia, due delle squadre più accreditate del girone, e vogliono provare a spezzare questa striscia negativa. Di fronte però si troveranno una compagine molto agguerrita, a sua volta reduce da due sconfitte consecutive subite in terra romagnola contro la Virtus Imola nel turno infrasettimanale e, al termine di un match rocambolesco, contro Faenza domenica scorsa. In casa giallorossa c’è ancora un po’ di amarezza per il turno infrasettimanale: la sconfitta contro la capolista Ruvo di Puglia è stata infatti figlia di un primo quarto deludente, ...