Londra | Re Carlo alla messa nella tenuta reale di Sandringham

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il re britannicoIII ha partecipatodi, dopo quasi due settimane di cure contro il cancro. Il sovrano ha salutato i media mentre andavachiesa di St Mary Magdalene accompagnato dregina Camilla. All'inizio del mese i funzionari reali avevano annunciato che al re era stato diagnosticato un cancro e che avrebbe sospeso gli impegni pubblici, pur continuando a svolgere le attività di Stato come la firma di documenti. Non hanno rivelato quale forma di cancro abbia, ma hanno detto che non è legato al recente trattamento per una patologia benignaprostata.