L’Oms denuncia | “L’ospedale Nasser a Gaza non è più funzionante | pazienti vanno trasferiti”

(Di domenica 18 febbraio 2024) "L'ospedalenon è più in funzione, dopo un assedio durato una settimana e seguito dai raid ancora in corso": lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La L o l (chiamata elle in italiano) è la decima lettera dell'alfabeto italiano e la dodicesima dell'alfabeto latino moderno.

"Roma è fragile, chi governa senza conoscere le piaghe della città è destinato a fallire": Anche nella società civile sta tramontando l'epoca del leaderismo, e prova ne è l'esistenza del partito a doppia cifra degli astenuti. Come Chiesa di Roma, sotto la guida di Papa Francesco, siamo ...

Fiaccolata per Navalny, Salvini: "La Lega ci sarà": 30, una manifestazione totalmente bipartisan con l'adesione di tutte le forze politiche. La prima ad aderire era stata Elly Schlein e via via anche le altre forze di opposizioni da Più Europa con ...

Nessun legame tra colesterolo, trigliceridi e Alzheimer: i risultati di uno studio: Betsy Mills, vice direttore del programma di Aging and Alzheimer's Prevention della Alzheimer's Drug Discovery Foundation, ha suggerito che potrebbe essere l'interazione tra diversi lipidi a ...