Loculi esauriti dopo i decessi durante la pandemia Il Comune accende un mutuo | il cimitero sarà ampliato

Il Fußball Club Gelsenkirchen Schalke 04, meglio noto come Schalke 04 dall'anno di fondazione 1904, o più semplicemente Schalke, è una società polisportiva tedesca della città di Gelsenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Milita in Zweite Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco di calcio. I colori sociali della squadra sono il blu, più precisamente la variante denominata blu reale, con il bianco. Come logo utilizza un cerchio con al suo interno ben visibili la G di Gelsenkirchen, la S di Schalke e 04 per ricordare l'anno di fondazione. I giocatori sono soprannominati 'Die Knappen', i minatori, a richiamare la forte vocazione mineraria della città, oppure 'Die Konigsblauen', i blu reali, ricordando il colore sociale.