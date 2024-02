Lo Spezia sa lottare e vincere Parte male | rimonta lo svantaggio Gol da applausi di Verde e Di Serio Nella ripresa a segno Muhl e Moro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Loriesce finalmente a "espugnare" il Picco per la seconda volta, stacca le ultime tre, dà un senso al punto di Terni e con otto punti nelle ultime quattro comincia a minacciare quelle che precedono in ottica salvezza diretta, che da ora non è più una chimera. E pensare che era cominciata malissimo: passano appena 70 secondi quando una punizione dal limite destro di Vita, fatta ribattere dall’arbitro per scaramucce in area, arriva a Pandolfi, che segna un gran gol al volo. Loaccusa il colpo e fatica a venirne fuori, anche perché il Cittadella pressa come al solito e in più ci mette un bel carico di calcioni. Fortunatamente, a differenza di molti colleghi anche di A, Gualtieri è un arbitro che tira fuori i cartellini e questo alla lunga sarà decisivo. D’Angelo schiera il 4-4-2, cone Jagiello ali classiche a ...