Lo show dei record 2024 streaming e diretta tv | dove vedere il programma con Gerry Scotti

Lo show dei record è un programma televisivo italiano di genere talent show, in collaborazione con i Guinness World Records, in onda in prima serata su Canale 5 dal 7 gennaio 2006 (ad eccezione della settima edizione, andata in onda in esclusiva assoluta su TV8 dal 25 novembre al 23 dicembre 2018 con il titolo La notte dei record), condotto nella puntata pilota e nelle prime due edizioni da Barbara D'Urso, nella terza edizione da Paola Perego e Christian Recalcati, nella quarta, nella sesta e dall'ottava edizione da Gerry Scotti, nella quinta edizione da Teo Mammucari, mentre la settima edizione da Enrico Papi. È la versione italiana del programma Ultimate Guinness World Records.