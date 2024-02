Lo sciopero dei vigili del fuoco | Penalizzati rispetto agli altri Corpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Indennità quattro volte inferioridello Stato e ritardi eccessivi nelle promozioni del personale". Per questo ideldi Macerata hanno aderito allodi quattro ore, dalle 9 alle 13 di ieri, proclamato dal sindacato Conapo. "Fra le motivazioni delloc’è l’inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali, per il quale chiediamo di anticipare i tempi per il futuro, poi la mancanza di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del corpo nazionale già da tempo autorizzate, il mancato adeguamento delle indennità per il lavoro notturno e festivo a quelle deglidello Stato che ricevono un trattamento ben quattro volte superiore al ...