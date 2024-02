“Lo rifarei” La confessione e quei messaggi mandati dalla 17enne durante la strage di Altavilla

(Di domenica 18 febbraio 2024) La"prediletta" del padre non è stata risparmiata dagli esorcismi: ha partecipato attivamente a tutte le fasi, comprese le violenze e gli omicidi, insieme al padre, Giovanni Barreca, e agli amici Sabrina Fina e Massimo Caradente

