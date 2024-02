Lo choc di Palazzolo | Aiutiamo le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tutti e 4 gli operai edili morti nel cantiere di Firenze hanno vissuto, o in alcuni casi vivevano ancora, asull’Oglio, l’ultimo Comune della provincia di Brescia. Muhamed Toukabri, tunisino, 53 anni. Mohamed El Farhane, 24 anni, originario del Marocco, così come i connazionali Toufik Haidar, 43 anni, e Bouzekri Rahimi, 56 (del quale non ancora è stato trovato il corpo, mentre la quinta vittima è il sessantenne Luigi Coclite, di casa a Collesalvetti, Livorno). Alla macelleria islamica Assalam di Laghlimi Jaouad in via Sarioletto a, dove in queste ore è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare ledelle vittime, tutti li conoscevano bene. "Venivano sempre qui a fare la spesa, è un disastro", racconta commosso il titolare, Jaouad. "Erano brave persone". Nel negozio ha esposto una scatola per le ...