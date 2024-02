Ll derby visto dal bomber Firenze | i gol | lo striscione | Ma a Corsi voglio bene» Tutto il cuore di Riganò

(Di domenica 18 febbraio 2024) Christian, scattiamo la prima fotografia: che cosa sta accadendo alla Fiorentina? "I viola stanno vivendo una stagione troppo e purtroppo altalenante. Hanno messo insieme buone partite, fatto bei risultati, ma un attimo dopo sono scivolati. Hanno inciampato. Le dico subito una cosa: quando vinci 5-1 con il Frosinone significa che sei una squadra in grado di poter fare risultato anche con altri avversari, certamente più forti del Frosinone, e invece…". Invece, la Fiorentina si blocca, si ferma e addio. Perché? "Forse è la testa. Forse si pagano a caro prezzo i cali di tensione e di rendimento di quei tre, Nico, Bonaventura, Arthur che sono la qualità della squadra. Ma si può e si deve ripartire. Io ho fiducia". E qui si arriva a oggi: ildi Empoli non è esattamente la sfida giusta per segnare la controtendenza viola, non trova? ...

Il derby d'Italia è il nome dato comunemente all'incontro di calcio tra le squadre italiane di Inter e Juventus. L'incontro mette di fronte due tra le formazioni più sostenute, titolate e con maggior tradizione sportiva, oltreché col maggior fatturato e valore societario d'Italia.

