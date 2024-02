LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | si comincia con i 5000m femminili | cresce l’attesa per Davide Ghiotto!

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:04 Sulla carta Isabelle Weidemann è un’atleta da medaglia. La canadese ha un PB da 6’48”81, mentre Momoka Horikawa si è fermata a 6’58”78. 20:01 Si, al via la prima heat! 19:58 Il primo duello suivedrà sul ghiaccio Momoka Horikawa e Isabelle Weidemann. 19:55 E’ tutto pronto per l’inizio delle gare, ultimi minuti prima del via! 19:52 Infine si chiuderà con i 1500m, gara in cui per l’Italia saranno impegnati Alessio Trentini e Daniele Di Stefano. 19:49 Nei 1500mLaura Peveri ha l’ultimo crono d’ingresso, di conseguenza una top20 potrebbe già essere un obiettivo. 19:46 Si proseguirà poi con i 10000m maschili, gara più attesa in casa Italia, nella qualeGhiotto andrà a caccia dell’oro, mentre Michele Malfatti ...

Need for Speed: Unbound (chiamato anche NFS: Unbound) è un videogioco di corse sviluppato dalla Criterion Games e pubblicato dalla Electronic Arts per Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

OA Sport

OA Sport

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: Davide Ghiotto va all’assalto dei 10000 metri: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata dei Mondiali su singole distanze di speed skating 2024 ...

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: l'Italia insegue una medaglia nel team-pursuit: Pista Lunga, in Canada al via i Mondiali su singole distanze Si aprono domani in Canada, sulla pista del Calgary Olympic Oval, i Mondiali su singole distanze di pista lunga… Leggi ...

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: medaglia d’argento per Davide Ghiotto nei 5000m!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera per la seconda giornata dei Mondiali. Buonanotte 23.57: Inizia dunque con una ...