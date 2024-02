LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | dominio assoluto | Davide Ghiotto è oro nei 10000m con record italiano!

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:52ITALIANO POLVERIZZATOOOOOOO! 12”38”81, CRONO MOSTRUOSOOOO! 22:51 IL PIU’ FORTE AL MONDOOOOOOOOOOO!VINCE LA MEDAGLIA D’ORO, SPAZZANDO LETTERALMENTE VIA LA CONCORRENZA! 22:49 3 GIRI AL TERMINE! VANTAGGIO DI 10”54. 22:48 NON LO PRENDONO PIU’! 8 SECONDI E 52 CENTESIMI A 2000M DAL TRAGUARDO! 22:47 L’azzurro passa ai 7200m 5”66 più veloce rispetto a Bloemen, potrebbe venire fuori un tempo clamoroso! 22:46 STA VOLANDOOOOOOOOO! Il margine aumenta metro dopo metro, un solo uomo al comando! 22:45 Mancano 4000m al traguardo, luce verde per 2”95! 22:44 HA MESSO LA FRECCIA! Sale a 2”16 il vantaggio di, bisogna continuare così! 22:43 ULTIMI DUE GIRI SOTTO I 30 SECONDI!vola ...

