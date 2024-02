LIVE Sinner-De Minaur | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | tra poco si comincia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO 15.31 Lo scorso annoperse in finale acontro Daniil Medvedev. All’epoca il russo era una bestia nera, poi sappiamo com’è andata a finire… 15.30è arrivato in finale in questo torneo senza giocare al 100% del suo potenziale, forse neanche il 50%. Eppure non ha avuto problemi. Vedremo se oggi deciderà di alzare l’asticella. 15.25 Deha vinto 7 titoli in carriera e ha guadagnato 11,827,476 dollari contro i 19,149,209 di. 15.22 Per la verità una volta Deè avanzato contro: è accaduto quando l’italiano non si è presentato in campo agli ottavi a ...