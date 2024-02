LIVE Sinner-De Minaur | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | inizia la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO 15.40 Prima di questo torneo, Deera n.11 del mondo. Grazie alla, da domani sarà n.9. Non potrebbe salire oltre neppure battendo. 15.39 Desarà il primo a servire. 15.38la fase di riscaldamento. 15.36 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 15.33 Sta avvenendo una esibizione musicale in campo. Dunque lainizierà in ritardo. 15.31 Lo scorso annoperse incontro Daniil Medvedev. All’epoca il russo era una bestia nera, poi sappiamo com’è andata a finire… 15.30è arrivato ...