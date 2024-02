LIVE Sinner-De Minaur 7-5 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | all’azzurro un lottato primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO Inizia il secondo set con Dein battuta. 16.49 Un’ora e 4 minuti la durata di una prima frazione davvero lottata.non ha minimamente vacillato dopo aver mancato 4 set-point ed aver subito il contro-break del 5-5. Nel game successivo ha nuovamente strappato la battuta all’australiano. Come solo i campioni sanno fare. 7-5 ACE AL CENTRO! Janniksi aggiudica unset da campione vero. 40-15 Stavoltaspinge di diritto, non tiene Dee sbaglia sempre col diritto. 30-15 Servizio esterno vincente, si carica. 15-15 Fa tutto bene Desin ...