LIVE Sinner-De Minaur 7-5 | 6-4 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | 12° trofeo per l’azzurro | superato Medvedev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO LA CRONACA DELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATOVINCENDO IL TORNEO 18.08 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.07 Il dato negativo per l’italiano è aver ottenuto solo il 39% di punti con la seconda, 14 su 36. 4 le palle break salvate su 6. 18.06 4 ace e 1 doppio fallo per. Ha servito il 56% di prime, ottenendo il 78% dei punti. 18.04 Nel secondo setnon è stato così assistito dal servizio, ma ha aumentato illlo di gioco da fondo. Alla lunga Denon è riuscito a reggere il confronto. 17.59 Ancora ...