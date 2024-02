LIVE Sinner-De Minaur 7-5 | 4-3 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro strappa di nuovo la battuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO 30-15colpisce male di rovescio. 30-0 Lungo di poco il diritto lungolinea dell’oceanico. 15-0 Scivola Dea segno con un diritto in campo aperto. 4-3 Aggressiva risposta di rovescio diche porta l’australiano a sbagliare.torna avanti di un BREAK, ora però non deve più concedersi distrazioni. Seconda di servizio. 30-40 Servizio vincente al centro a 204 km/h. 15-40 Aggressivosin dalla risposta, in rete il rovescio lungolinea del n.11 del mondo. 15-30 Servizio e rovescio di Degli propone un passante complesso di rovescio, ...