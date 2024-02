LIVE Sinner-De Minaur 7-5 | 3-2 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | c’è il break nel secondo set!

Leggi tutta la notizia su oasport

SI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO 0-40non se la sente di effettuare lo smash, lo scambio si allunga e poi in rete la palla corta dell'azzurro. 0-30 In rete il rovescio diin uscita dal servizio. 0-15 Scambio veramente micidiale. Deprova ad addormentare il ritmo con una serie di back, poi va a segno con un diritto lungolinea. Era molto fuori dal campo, punto pazzesco. 3-2! In rete il diritto dell'australiano., con grande umiltà, ha capito che l'australiano non gli avrebbe di certo regalato la partita, dunque ha alzato il suollo di gioco, accettando gli scambi lunghi. 40-A Grave errore di De ...