LIVE Sinner-De Minaur 7-5 | 2-2 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro annulla 2 palle break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI AVVICINA AD ALCARAZ NEL RANKING: SORPASSO POSSIBILE TRA MARZO E MAGGIO 2-2 Servizio e schiaffo al volo.tiene la battuta dopo averto due. A-40 Lungo stavolta il rovescio in avanzamento dell’australiano. 40-40 Servizio, diritto e smash. Non tremaanche la seconda palla. 40-A Altro scambio durissimo,non se la sente di venire a rete e poi è lungo il suo diritto in allungo. 40-40 Benecol rovescio lungolinea, stavolta è in rete il recupero dell’oceanico. Non va la prima. 40-A Non sbaglia nulla De, in rete il rovescio diche si ...