LIVE Sci di fondo | 10 km Minneapolis 2024 in DIRETTA | festa USA | vince Schumacher! Norvegia battuta per la prima volta in stagione Pellegrino 7°

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella 10km maschile, storica, da(USA). Torneremo alle 19.25 per la gara donne, dove il pubblico sarà in delirio per Jessie Diggins. 18.41 Più lontano Elia Barp, che comunque porta a casa un risultato in top 30, seppur con diverse assenze. Ha fatto più fatica quest’oggi Simone Daprà. 18.40 Clamorosa la prestazione di Federicoin casa Italia. Il poliziotto ha tirato fuori una seconda parte di gara pazzesca, forse anche stimolato dal fatto di avere davanti come “lepre” Elia Barp. Il campione del mondo a Lahti ’17 ha chiuso 7° a soli 4?3 dal podio. 18.38 La notizia è: lamaschile perde lagara stagionale allo maschile. 18.36 ...

Valeria Raquel Mazza, coniugata Gravier (Rosario, 17 febbraio 1972), è una supermodella e conduttrice televisiva argentina.

Sci: Giada D'Antonio, due ori al trofeo New Bikedream a Roccaraso: Si cono svolte nel week end a Roccaraso uno slalom e un gigante valide per l’assegnazione del Trofeo New Bikedream by Sym organizzato dallo sci club Napoli all’Aremogna riservato alle categorie ...

LIVE Sci di fondo, 10 km Minneapolis 2024 in DIRETTA: festa USA! Schumacher batte la Norvegia. Pellegrino 7° a 4"3 dal podio: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 CLASSIFICA 10km MINNEAPOLIS TL 1. Gus Schumacher USA 20:52.7 2. Harald Oestberg Amundsen NOR +4"4 3. Paal Golberg NOR +5"8 4. Johannes Hoesflot Klaebo N ...

Sci, Paris terzo nel SuperG di Kvitfjell: vince l'austriaco Kriechmayr: Ancora un podio per l'Italia e per Dominik Paris, terzo in 1.09.42 nel superG di Kvitfjell, ex aequo con lo svizzero Marco Odermatt. Ha vinto - 18/o successo in carriera e sesto stagionale - l'austria ...