LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Kriechmayr batte Odermatt | Paris terzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 12.31 Gara momentaneamente interrotta per permettere di sistemare una parta. 12.31 Ora è il momento di Cameron Alexander. 12.30 Caviezel è quindicesimo all’arrivo. 12.30 Lo svizzero ha 48 centesimi dopo metà gara. 12.29 Partito Caviezel. 12.29 Nona posizione per l’americano che ha tagliato il traguardo con 42 centesimi di ritardo da. 12.28 Iniziata la gara di Cochran-Siegle. Gli atleti partono con un intervallo di 1.30. 12.27 Sesta posizione per Boisset, cheper un centesimo Haaser. Gli ultimi atleti partiti hanno provato a fare la stessa linea disulla Tommy Moe. 12.26 Lo svizzero paga 13 centesimi dopo il secondo settore. 12.26 Partito Boisset. 12.25 Undicesimo posto per Goldberg, che ha il secondo tempo ...