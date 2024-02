LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Kriechmayr batte Odermatt e tiene viva la coppa di specialità | Paris terzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 12.17 Casse ha 8 centesimi di ritardo dopo metà gara. 12.16 Partito Mattia Casse! 12.16ha rifilato almeno 3 decimi a tutti nell’ultimo settore. 12.16 Sesto tempo per Babinsky, che taglia il traguardo con 6 decimi di ritardo da. 12.15 Errore nella parte alta per Babinsky. 12.15 Partito Babinsky. 12.15 Quinta posizione per Bosca, che taglia il traguardo con 31 centesimi. L’azzurro non è riuscito a portare molta velocità dalla Tommy Moe. 12.14 Bosca lungo dopo il moto cross. L’azzurro ha 11 centesimi di vantaggio dopo metà gara. 12.13! L’azzurro chiude la gara con il medesimo tempo di. Ora è il momento di Guglielmo Bosca. 12.13ha 18 ...