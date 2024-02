LIVE Sci alpino | SuperG Crans Montana 2024 in DIRETTA | Venier lanciata verso la vittoria | Brignone e Bassino sul podio a pochi centesimi dall’austriaca

Leggi tutta la notizia su oasport

11.23 L'austriaca Nadine Fest è 21ma a 2.17, tutte le ultime scese sono in questo range di tempo e posizione. 11.22 C'è da aspettare un po' per le prossime italiane, ne mancano 5 e sarà al cancelletto con il 31 Teresa Runggaldier. Al traguardo, oltre alle due sul, al momento ci sono Laura Pirovano, 11ma a 1.04, e Roberta Melesi, 13ma a 1.20. 11.21 Emma Aicher è 20ma a 2.12 dalla testa. Entrare nelle prime cinque d'ora in poi sarebbe un'impresa gigantesca. 11.20 Lontanissima dopo il secondo intermedio Aicher, un po' in difficoltà nell'ultimo periodo. 11.19 Tanti errori per la transalpina Camille Cerutti che non va oltre la ventunesima posizione con un ritardo superiore ai due secondi dalla vetta. 11.17 La top-10 al momento: Stephanie...