LIVE Sci alpino | SuperG Crans Montana 2024 in DIRETTA | Venier beffa l’Italia | Brignone e Bassino verso un doppio podio

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 10.58 Brutta spigolata per la norvegese che sbatte violentemente contro le reti. Speriamo non sia nulla di grave. 10.57 Al cancelletto Mowinckel. 10.57 Lie è settima a 61 centesimi, distacchi minimi per questo bel. Anche la norvegese perde qualcosa nell’ultimo settore, segno che la pista si sta un po’ segnando. 10.56 In pista la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che fa segnare un buon primo intermedio ma poi perde tutto prima dell’ingresso del piano. 10.55 Fa tremare le azzurre Huetter con un penultimo parziale meraviglioso. L’austriaca si prende troppo spazio però prima del salto finale ed è quinta a 45 centesimi. Attenzione a Gut che è sesta, si riapre la sfida per la coppetta di specialità. 10.54 L’austriaca è davanti di 3 centesimi al primo intermedio, va in ...