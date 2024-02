LIVE Sci alpino | SuperG Crans Montana 2024 in DIRETTA | doppio podio per Brignone e Bassino | ma vince Venier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 11.45 L’azzurra ha 3 decimi di ritardo dopo il primo intermedio, distacco che diventa di 1.01 al secondo rilevamento. 11.44 In partenza adesso Nicol Delago. 11.43 NOOO! Subito fuori Vicky Bernardi, per lei c’era l’occasione di tornare a punti. La giovane azzurra si fa sbalzare via da un dosso e la porta successiva scappa. Peccato, prossima occasione per lei in Val di Fassa. 11.43 31ma la polacca Daniel, ora è il momento di due italiane di fila. 11.42 Per quel che riguarda la Coppa del Mondo di, il sesto posto di Lara Gut-Behrami riapre tutto. Huetter si porta ad appena 5 punti dall’elvetica, ma con ilè a 26 lunghezze. Mancano ancora 4 prove in questa specialità, e la prova è più aperta che mai. 11.41 L’austriaca ...