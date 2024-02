LIVE – Milan-Inter Women 2-1 | tentativo di reazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)è l’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.00, si gioca al Centro Sportivo Vismara dio.2-1 57? Pericolo per le nerazzurre, con Marinelli che prova un tiro-cross e Cetinja respinge in maniera poco sicura, brava la difesa a chiudere poi suldi Dubkova 56? Si lotta soprattutto a centrocampo, con l’che prova a cercare il varco per il gol del pari 52? Thorgesen prova a sfondare sulla destra, ma il suo cross finisce tra le mani di Giuliani 50? Rientrano con un altro piglio le ...