LIVE Conegliano-Milano | Finale Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | grande classica | si assegna il titolo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:58ha passeggiato ieri in semicontro Chieri (3-0), mentreha vinto una vera e propria battaglia contro Scandicci (3-2). 13:55 Al PalaTrieste è tutto pronto perre uno dei trofei più ambiti del nostro Campionato, sul campo troveremo ancora una volta a sfidarsi. 13:52 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per ladelladi. Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla...