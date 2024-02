LIVE Conegliano-Milano 2-1 | Finale Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | 15-16 | regna l’equilibrio nel quarto set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-20 Stampatonaaa di Egonu su Plummer! 16-19 Risponde al centro Rettke. 16-18 Questa volta la fast di De Kruijf è vincente. 15-18 Murone di Bajema su De Kruijf. 15-17 Errore al servizio di Lanier. 15-16 Parallela meravigliosa in contrattacco di Robinson-Cook. 14-16 Pallonetto spinto di Haak, strano errore in difesa di Castillo. 13-16 Sbaglia anche Fahr dai nove metri. 13-15 Colpo profondo in posto sei per Haak. 12-15torna a sbagliare in attacco eallunga. 12-14 Non passa il servizio di Plummer. 12-13 Attenzione! C’è stata un’invasione di Orro. 11-14 Pallonetto di seconda intenzione di Orro. 11-13recupera un break. 10-13 Pallonetto spinto di Haak. 9-12 Torna a farsi vedere in attacco Fahr. 8-12 Ancora male dai nove metri ...