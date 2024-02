LIVE Conegliano-Milano 1-1 | Finale Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | 10-4 | Pantere aggressive nel terzo set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-5 Errore al servizio di Fahr. 11-4 Invasione a rete di Heyrman. 10-4 Robinson-Cook mette giù una palla che veniva dai nove metri. Gaspari chiama time-out. 9-4 Robinson-Cook sfrutta il muro ad uno di. 8-4 Mani-out di Egonu. 8-3 Murone di Fahr su Heyrman. 7-3 Haak sfonda sulle mani del muro di Egonu. 6-3 Fahr attaccamente in rete. 6-2 Si insacca il primo tempo di Rettke. 6-1 Murone di Haak su Daalderop, in cambio Bajema. 5-1 Pallonetto millimetrico di Haak. 4-1 Egonu sblocca la situazione per. 4-0 Errore in attacco di Sylla. 3-0 Pipe di Robinson-Cook, gran partenza per. 2-0 Mani-out di Plummer da posto quattro. 1-0 Si riparte con una fast di Lubian. 15:22 Secondo parziale caratterizzato principalmente da due ...