LIVE Biathlon | Mass start maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | Johannes Boe vola via | insegue Rastorgujevs Staccati gli italiani

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59 Quarto e ultimo poligono della, nonché della manifestazione iridata.Boe va per la storia. 16.58 Per l’ultima volta in questo Mondiale, si rientra verso nell’imponente stadio di Nove Mesto. 16.57 Da Christiansen, sesto, in poi sono tutti oltre il minuto. Giacomel può puntare alla top-5, mentre J. Boe aggredisce anche l’ultimo dente prima del poligono. 16.56 Dopo una prima parte di giro in cuiha tenuto, ora sta pagando dazio. Agli 11.1km sono 10? i secondi che separano i primi due, inseguono a 29? Doll e Fillon Maillet. 16.55 La gara è tutt’altro che finita. E’ vero che davantiBoe sta facendo la voce grossa, ma sono in quattro nello spazio di un ...