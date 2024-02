LIVE Biathlon | Mass start maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 16 30 scatta l’ultima gara dell’evento iridato Giacomel per la sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Proverà ad inserirsi nella battaglia per le zone alte di classifica anche il veterano Lukas Hofer, autore di un campionatofino ad adesso davvero positivo. Il carabiniere sta facendo benissimo al poligono, soffre un po’ negli ultimi giri sugli sci, ma anche lui può essere un fattore in questa. 16.22 Il classe 2000 con unagiusta al poligono e leggendo bene le varie situazioni, non si può precludere nulla. Certo, una medaglia sarebbe unagraditissima, e un’impresa con un coefficiente di difficoltà altissimo. 16.20 Saranno due gli azzurri al via alla chiusura di questo Mondiale: Tommasoe Lukas Hofer. Il trentino di Imer ha fino ad ora deluso nelle tre gare individuali, ma nella mista a ...