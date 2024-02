LIVE Biathlon | Mass start femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | Vittozzi seconda con margine dopo quattro poligoni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.30 STUPENDA LISAAAAAA! Superbo 20 su 20 anche per l’azzurra, che può difendere circa 15 secondi disulla francese Jeanmonnot. 14:44 MEDAGLIA D’ORO PER JUSTINE BRAISAZ! Fantastico 20 su 20 al poligono per la francese. Ora Lisa. 14:43 Justine Braisaz entra per la penultima volta nello stadio per la serie in piedi conclusiva. 14:42 Perde soltanto un secondotra il primo ed il secondo intermedio della quarta tornata. L’azzurra contiene il break di ritardo in un giro e mezzo di penalità. 14:40 Al passaggio degli 8.3 km cresce ildi vantaggio di Braisaz, che porta a 33 ...