LIVE Biathlon | Mass start femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | argento e quarta medaglia per Lisa Vittozzi! Braisaz inattaccabile

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.30 15:00 Termina qui la nostratestuale delladeidi. Alle 16.30 si disputerà l’ultima gara della kermesse di Nove Mesto, ovvero lamaschile. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:58 Sesto posto con 20 su 20 per Vanessa Voigt. La tedesca, tra le più precise del circuito, paga una lentezza esasperata nel range time. Velocità nel coprire i ...

Lo stadio Gino Cannarsa è un impianto sportivo ubicato nella zona nord di Termoli (CB), è adibito a campo di calcio delle gare interne dell'U.S. Termoli.

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia e Calcio Femminile - Domenica 18 Febbraio 2024: ...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport Live (diretta) dallo studio SR5 - Roma ... Successivamente, alle ore 14:10 , si svolge la diretta dei Mondiali di biathlon sulla distanza dei 12,...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia Femminile, Pallanuoto - Sabato 17 Febbraio 2024: Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda su Rai 2 ... Segue alle 13:45 la diretta della Staffetta 4x6 Km Femminile dei Mondiali di Biathlon a Nove Mesto, ...

Staffetta singola mista Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon: ... Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale , ...