LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | Weir davanti a Fabbri dopo metà gara Diaz in crescita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 SALTO TRIPLO – Nullo anche il quinto salto di Bocchi.è andato a comunicare qualcosa ai giudici, probabile che sia terminata qui la sua. 16.20 SALTO TRIPLO – Nullo il salto di Montanari, che si tocca il polpaccio sinistro. Ora tocca a Tobia Bocchi. 16.19 EPTATHLON – Modugno è il nuovo campione italiano con 5413 punti. Seconda posizione per Brini con 5277, terzo per Zandarco 5210. 16.18 SALTO TRIPLO – Nullo il quarto salto di Andy. 16.18 EPTATHLON – Modugno taglia il traguardo in 2:39.55, firmando il proprio stagionale. 16.17 EPTATHLON – Suono della campana. Modugno ampiamente in prima posizione. 16.17 SALTO TRIPLO – Ihemeje passa anche il quarto salto. Ora è il momento di Andy. 16.16 SALTO TRIPLO – Tobia Bocchi sbaglia ...