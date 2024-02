LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | Weir davanti a Fabbri dopo il primo lancio Diaz in crescita

Leggi tutta la notizia su oasport

16.02 800 METRI – Iniziata la prima serie maschile. 16.01 GETTO DEL PESO –a 18.01 per Francesco Trabacca, che si consolida in quarta posizione. 16.00 800 METRI – Entrano in pista gli atleti della prima serie maschile: 1 MOGETTI Federico 2002 2 MULUMBA Ernest Nicola 2005 3 GAVASSO Sebastiano 1997 4 VITALI Federico 2003 5 BRAZZALE Enrico 1995 6 DE ROSA Davide(I) 2005 16.00 GETTO DEL PESO – Nullo il secondodi. 15.59 SALTO TRIPLO – Andyha scelto di passare il terzo salto. 15.58 GETTO DEL PESO – Nullo il secondodi Mattia Mirenzi. Ora è il momento di Zane. 15.57 SALTO TRIPLO – Simone Contaldo atterra a 16.30, migliorando la sua precedente prestazione di due centimetri. 15.56 ...