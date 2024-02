LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | Weir batte Fabbri | Diaz vince in 17 60 Ali trionfa nei 60 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

18.23 Nei 60maschili torna a sorridere Chituru Ali, il quale ha vinto l'oro in 6.57, suo personale. Seconda posizione per Samuele Ceccarelli in 6.66. Al femminile vittoria netta per Zaynab Dosso, la quale ha tagliato il traguardo in 7.06. 18.21 Nel salto triplo ha brillato la stella di Andy, che con l'ultimo salto utile ha sfiorato il proprio primato. Nell'ultimo tentativo l'atleta azzurro è infatti atterrato a 17.60, ad un 1 centimetro dalla misura di Torun. 18.19 Grande spettacolo in questa seconda giornata di gare, con tante stelle italiane protagoniste. L'attenzione maggiore era riposta sulla gara del getto del peso maschile. Are è stato Zanein 21.69 davanti a Leonardo, che ha chiuso la ...