LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | in corso il salto in alto femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 In contemporanea ilcon l’asta nell’eptathlon maschile con un ottimo 4.40 di Andrea Cerrato. 13.09 È appena cominciata la gara diinalcon Tavernini e Smrekar che hanno già saltato 1.76. 13.05 Sarà una giornata intensa con tantissimi big in gara, a partire da Fabbri e Weir nel peso e Andy Diaz nel triplo. 13.02 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda e ultima giornata deidileggeraad Ancona. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...