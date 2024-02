LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | fuochi d’artificio con Diaz | Fabbri e Weir

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda e ultima giornata deidileggeraad Ancona. La prima giornata è stata esplosiva, con un deflagrante exploit da parte di Mattia Furlani, che a soli 20 anni ha fatto registrare il nuovo record italiano nel salto in lungo a 8.34, oltre a firmare la miglior prestazione mondiale stagionale. Una giornata piena di record con il 7.48 di Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli e di Elisa Molinarolo nell’asta con 4.66, oltre al primato stagionale per Larissa Iapichino con 6.80 nel lungo. La giornata di domenica presenterà altri big: Leonardonel getto del peso è in grande ...