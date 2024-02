LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | Diaz vince in 17 60 Ora le finali dei 60 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38 60– Da comunicare l’infortunio di Aurora Berton, che è uscita appoggiata alle spalle delle proprie avversarie. 16.38 GETTO DEL PESO – Lancio molto lungo per Fabbri, che però spedisce il peso sulla rete destra del settore, annullandolo. 16.37 60– 7.07 per Zaynab Dosso! L’azzurrail titolo italiano. 16.36 60– Iniziata la finale femminile! 16.35 GETTO DEL PESO – Lancio in 18.48 per Del Gatto. 16.34 60– Si posizionano sui blocchi le atlete. 16.33 60– Entrano in pista le atlete della finale femminile. 16.32 SALTO TRIPLO- 17.60 per! 16.31 SALTO TRIPLO – Ihemeje passa anche l’ultimo salto. Per lui solo una misura a referto, la prima, che gli vale il ...