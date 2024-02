Lissia punta sullo sviluppo | Bisogna creare le condizioni per fare arrivare altre imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) "L’Unione europea ha fatto tanto per l’agricoltura, garantendo con la Pac un sostegno per 180-190 miliardi di euro". L’europarlamentare Pd, Patrizia Toia, ha usato queste parole parlando della protesta dei trattori. Lo ha fatto dopo aver partecipato a Pavia a una serie di incontri su agroalimentare, economia circolare edel territorio. "Il regolamento sui pesticidi – ha aggiunto – era già chiuso prima ancora che partisse la mobilitazione dei trattori. Penso comunque che si debba ragionare anche su questo tema: non deve diventare un tabù. A livello europeo si sta lavorando per garantire qualche sollievo economico in più alleagricole, soprattutto a quelle più piccole. Ma servono risposte concrete anche nel contesto nazionale". Accanto a Toia e a Silvia Roggiani, parlamentare e segretaria regionale del Pd, era presente Michele ...