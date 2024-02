Lippi a Che tempo che fa | “Ho vinto tanto? Ho avuto giocatori bravi” – Video

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pubblicato il 18 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Hosempre? Sempre no, abbastanza". Marcellorisponde così a Fabio Fazio, nel salotto di Cheche fa, sul Nove., che hatutto con la Juventus e poi ha portato l'Italia al trionfo ai Mondiali 2006, è il protagonista del docufilm 'Adesso vinco io'. "Hola fortuna di avere, senzanon si vince", dice l'ex tecnico. "Sono stato abbastanza bravo anche io… Prima di ogni manifestazione dicevo sempre ai miei'adesso andiamo e vinciamo'. Idevono pensare alla vittoria, non alla partecipazione", aggiunge. Le parole dinon passano inosservate ...

Marcello Romeo Lippi (Viareggio, 12 aprile 1948) è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo difensore.

