L’illusione di un volo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Che ne sapete voi dell’incanto di scrutare dall’alto la sinuosità di un ruscello?! Che ne sapete voi della vera grandezza degli spazi infiniti?! Che ne sapete voi della sensazione di leggerezza che si prova cavalcando le correnti ascensionali per innalzarsi sempre più in alto?! Che ne sapete voi della bellezza di un nido edificato tra cime e creste? Cosa ne sapete voi di tutto questo, presuntuosi ed arroganti servi della forza di gravità?! Peccato soltanto che dal cielo il cielo non si veda per intero… Oggi fluttuo su un dolce declivio, consentendo ai raggi del sole di danzare e risplendere, per poi rifrangersi, sulle piume variopinte della mia schiena regale, mentre inspiro il profumo dell’erba appena falciata. Sì, perché quel profumo è palpabile fin da qui, potente, evocativo, ancestrale. Un frammento del mio universo è l’Universo. La libertà di scegliere è antitetica al concetto di ...